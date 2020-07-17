На Петербургском шоссе в Твери начался ремонт дороги
Автомобилистам стоит продумывать пути объезда
В Твери начался ремонт Петербургского шоссеФото: Влад КОМЯКОВ
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17 июля на Петербургском шоссе в Заволжском районе Твери начали срезать асфальт.
Работы ведутся от заставы до роддома №5.
Утром автомобилисты сообщали, что на данном участке им пришлось постоять в пробке.
Не исключено, что и вечером из-за ремонта проезд будет затруднен, поэтому стоит заранее планировать маршруты следования.
ИСТОЧНИК KP.RU