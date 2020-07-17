На Петербургском шоссе в Твери начался ремонт дороги

17 Июль 2020 2020-07-17T16:13:45+03:00

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17 июля на Петербургском шоссе в Заволжском районе Твери начали срезать асфальт.

Работы ведутся от заставы до роддома №5.

Утром автомобилисты сообщали, что на данном участке им пришлось постоять в пробке.

Не исключено, что и вечером из-за ремонта проезд будет затруднен, поэтому стоит заранее планировать маршруты следования.

ИСТОЧНИК KP.RU