В Тверской области осудили двух наркоторговцев
Перед судом предстали 39-летний и 26-летний граждане республики Узбекистан. Установлено, что мужчины приобрели наркотическое вещество массой более 200 г с целью дальнейшего сбыта через тайники на территории Твери.
В результате оперативно-розыскных мероприятий их незаконная деятельность была пресечена, из оборота изъяты 134 свертка с наркотическим средством.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал подсудимых виновными по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет каждому с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU