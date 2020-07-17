2020-07-17T15:44:39+03:00
Происшествия

В Тверской области осудили двух наркоторговцев

Мужчины получили реальные сроки
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области осудили двух наркоторговцев Фото: архив "КП"В Тверской области осудили двух наркоторговцев Фото: архив "КП"
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Перед судом предстали 39-летний и 26-летний граждане республики Узбекистан. Установлено, что мужчины приобрели наркотическое вещество массой более 200 г с целью дальнейшего сбыта через тайники на территории Твери.

В результате оперативно-розыскных мероприятий их незаконная деятельность была пресечена, из оборота изъяты 134 свертка с наркотическим средством.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал подсудимых виновными по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет каждому с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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