2020-07-17T15:40:09+03:00
Общество

В Тверской области состоялся рейд по проверке автобусов

Мероприятие провела региональная Госавтоинспекция
Ольга ТРОФИМОВА
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Госавтоинспекция проводит проверку автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской областиГосавтоинспекция проводит проверку автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области в период с 10 по 16 июля состоялось профилактическое мероприятие по контролю за организацией пассажирских перевозок. В ходе рейла сотрудники ГИБДД проверяли водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородных и межрегиональных маршрутах.

- Всего проверено 55 автобусов, выявлено 11 нарушений, в том числе по ст. 12.5 ч.1 "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена", - сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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