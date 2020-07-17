"ПАТП-1" в Твери передали области вместе с землями и долгами

17 Июль 2020 2020-07-17T15:33:39+03:00

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Днем, 17 июля, депутаты собрались на внеочередное заседание Тверской городской Думы.

Одним из пунктов повестки стала передача из муницпальной собственности в региональную 100% доли в уставном капитале ООО "ПАТП-1", а также 17 земельных участков общей площадью 133,9 кв. метров, находящихся в пользовании предприятия.

В списке значатся два участка на улице Хрустальной и Петербургском шоссе, пять участков на улице Кольцевой, один в Тургиновском сельском поселении, на проспекте Калинина, улице Левитана, Акдемика Туполева, в Артиллерийском переулке, проспекте 50 лет Октября, на Бурашевском шоссе, а также трамвайное кольцо на Коминтерна.

Номинально имущество оценили в 229,6 млн рублей.

Также, у "ПАТП-1" имеется весомая кредиторская задолженность в 140 млн. рублей.

По данному решению никто из депутатов не рвался выступать. Положительное решение о передаче собственности было принято молча.

ИСТОЧНИК KP.RU