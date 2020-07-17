2020-07-17T15:17:34+03:00
Общество

Арбузы и дыни не прошли фитосанитарный контроль в Тверской области

Нарушения выявили на рынках в Белом и Нелидово
Ольга ТРОФИМОВА
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Арбузы и дыни не прошли фитосанитарный контрольАрбузы и дыни не прошли фитосанитарный контрольФото: Алексей БУЛАТОВ
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16 июля сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели проверку на рынках городов Белый и Нелидово и установили факты нарушения обязательных требований законодательства в области семеноводства и карантина растений.

В частности, выявлена реализация саженцев плодовых деревьев без документов - товар снят с реализации, а также подкарантинная продукция - вишня, арбузы и дыни из Ростовской области, Азербайджана и Узбекистана, не прошедшая фитосанитарный карантинный контроль.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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