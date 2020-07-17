Памятник поэту Андрею Дементьеву установят на набережной в Твери

Памятник Андрею Дементьеву установят на средства Дома поэзии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

17 июля на внеочередном заседании Тверской городской Думы депутаты рассмотрели вопрос об установке памятника поэту Андрею Дементьеву. Проект решения приняли в двух чтениях.

Постамент установят в 2021 году на набережной Степана Разина. Он предствляет собой фигуру поэта в полный рост с небрежно накинутым на плечи пиджаком. Высота монумента - 2,5 метра. Обрамлять скульптурную композицию будут две стелы со стихами поэта.

В этом году будет подготовлено место под памятник. В субботу, 18 июля, состоится торжественная закладка камня.

Как отметил на заседании Думы главный архитектор Твери Алексей Жоголев, установят памятник на средства Дома поэзии, в содержать будут за счёт муниципалитета.

С решением депутаты согласились.