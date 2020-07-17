У шести жителей Твери выявили коронавирус 17 июля
По данным оперативного штаба, на 17 июля 2020 в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 6 зараженных выявили в Твери. Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4211 человек.
3689 заболевших излечились от инфекции. 111 человек умерли, 411 пациентов изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1406 (+6 за сутки)
Кимры 546 (+1)
Конаковский район 365
Лихославльский район 238
Калининский район 241 (+2).
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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