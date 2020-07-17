2020-07-17T14:24:01+03:00
Коронавирус Covid-19

У шести жителей Твери выявили коронавирус 17 июля

В регионе подтверждено 28 новых случаев
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери коронавирус подтвердился у шести человек Фото: ПТОВ Твери коронавирус подтвердился у шести человек Фото: ПТО
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По данным оперативного штаба, на 17 июля 2020 в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 6 зараженных выявили в Твери. Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4211 человек.

3689 заболевших излечились от инфекции. 111 человек умерли, 411 пациентов изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1406 (+6 за сутки)

Кимры 546 (+1)

Конаковский район 365

Лихославльский район 238

Калининский район 241 (+2).

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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