Контрафактной обувью торговали в магазине Осташкова Тверской области

17 Июль 2020 2020-07-17T14:01:51+03:00

Контрафактной обувью торговали в Осташкове Фото: УМВД России по Тверской области

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В ходе проверки полицейскими торговой точки, расположенной на улице Володарского в Осташкове Тверской области, установлено, что индивидуальный предприниматель продавал обувь с признаками несоответствия оригиналу и содержащую незаконное воспроизведение товарного знака известного мирового бренда.

- Из незаконного оборота изъято и направлено на экспертизу 55 единиц продукции. Ущерб, причиненный правообладателю, составил порядка 349 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

По ч. 1 статьи 180 УК РФ "Незаконное использование средств индивидуализации товаров" возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до двух лет со штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU