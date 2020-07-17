Подозреваемый в убийстве Анастасии Семёновой из Твери арестован

17 Июль 2020 2020-07-17T13:46:56+03:00

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По ходатайству следователя Следственного комитета судом подозреваемый в убийстве 24-летней Анастасии Семеновой заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области.

Напомним, 16 июля молодую девушку нашли убитой в лесном массиве в Оленинском районе.

Поиски пропавшей велись с 12 июля. Именно в тот день она поехала в Оленино, где встретилась с 25-летним знакомым. Молодые люди выехали за пределы поселка, где в ходе конфликта мужчина жестоко расправился с девушкой.

По статье "Убийство" возбуждено и расследуется уголовное дело. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU