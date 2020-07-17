2020-07-17T13:09:59+03:00
Происшествия

В Калининском районе Тверской области дачные кооперативы затопило водой

На месте работают спасатели
Ольга ТРОФИМОВА
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Участки ушли под воду, дачники бьют тревогу Фото: ТИАУчастки ушли под воду, дачники бьют тревогу Фото: ТИА
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В Калининском районе Тверской области из-за ливневых дождей дачные кооперативы сильно затопило.

Так, в СНТ "Луч" в районе деревни Лебедево 12 участков ушли под воду, затопило улицы.

Как рассказали ТИА местные дачники, за сутки вода поднялась на 31 см и прибывает до сих пор.

Водой скрыло дорожки, в ручьях, грядках и теплицах - полно воды, затоплены сараи. Дачники разводят руками и отмечают, что обычно половодье происходит по весне, поэтому дома стоят на сваях, а вот летом такой потоп впервые.

На месте работают спасатели МЧС.

Участки ушли под воду, дачники бьют тревогу Фото: ТИА

Участки ушли под воду, дачники бьют тревогу Фото: ТИА

ИСТОЧНИК KP.RU

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