В Калининском районе Тверской области дачные кооперативы затопило водой
В Калининском районе Тверской области из-за ливневых дождей дачные кооперативы сильно затопило.
Так, в СНТ "Луч" в районе деревни Лебедево 12 участков ушли под воду, затопило улицы.
Как рассказали ТИА местные дачники, за сутки вода поднялась на 31 см и прибывает до сих пор.
Водой скрыло дорожки, в ручьях, грядках и теплицах - полно воды, затоплены сараи. Дачники разводят руками и отмечают, что обычно половодье происходит по весне, поэтому дома стоят на сваях, а вот летом такой потоп впервые.
На месте работают спасатели МЧС.
Участки ушли под воду, дачники бьют тревогу Фото: ТИА
ИСТОЧНИК KP.RU