В районе Тверской области работала всего одна бригада "скорой помощи"

17 Июль 2020 2020-07-17T12:27:17+03:00

всего одна бригада "скорой" работала на весь Краснохолмский район Тверской области. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Главный врач Краснохолмской ЦРБ оштрафован на 20 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

На весь Краснохолмский район Тверской области работала всего одна бригада "скорой помощи", приписанная к местной центральной районной больнице. Об этом сообщила областная прокуратура.

Прокуроры сочли такое положение вещей "нарушением основ охраны здоровья населения".

Виновные наказаны - привлечены к дисциплинарной ответственности, правда, к какой - не уточняется (дисциплинарная ответственность предполагает меры от замечания до увольнения).

Главный врач Краснохолмской ЦРБ оштрафован на 20 тысяч рублей.

В прокуратуре также сообщают, что нарушения уже устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU