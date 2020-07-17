2020-07-17T12:27:17+03:00
Общество

В районе Тверской области работала всего одна бригада "скорой помощи"

Главный врач Краснохолмской ЦРБ оштрафован на 20 тысяч рублей
Виктория ТУШКОВА
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всего одна бригада "скорой" работала на весь Краснохолмский район Тверской области.всего одна бригада "скорой" работала на весь Краснохолмский район Тверской области.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На весь Краснохолмский район Тверской области работала всего одна бригада "скорой помощи", приписанная к местной центральной районной больнице. Об этом сообщила областная прокуратура.

Прокуроры сочли такое положение вещей "нарушением основ охраны здоровья населения".

Виновные наказаны - привлечены к дисциплинарной ответственности, правда, к какой - не уточняется (дисциплинарная ответственность предполагает меры от замечания до увольнения).

Главный врач Краснохолмской ЦРБ оштрафован на 20 тысяч рублей.

В прокуратуре также сообщают, что нарушения уже устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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