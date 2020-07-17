Женщина на мопеде попала в ДТП в Тверской области

17 Июль 2020 2020-07-17T12:02:32+03:00

Женщина на мопеде попала в ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла вечером, 16 июля, на 5-м км автодороги Городня-Редкино-Стариково, в поселке Редкино Конаковского района Тверской области.

По информации УГИБДД России по Тверской области, 43-летняя женщина, управляя мопедом "Альфа Ягуар", на повороте не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и опрокинулась.

Постравдашая самостоятельно обратилась за помощью в приемное отделение ФГБУЗ «МСЧ-57» ФМБА России.

ИСТОЧНИК KP.RU