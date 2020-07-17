Женщина на мопеде попала в ДТП в Тверской области
Пострадавшая сама обратилась в больницу
Женщина на мопеде попала в ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 16 июля, на 5-м км автодороги Городня-Редкино-Стариково, в поселке Редкино Конаковского района Тверской области.
По информации УГИБДД России по Тверской области, 43-летняя женщина, управляя мопедом "Альфа Ягуар", на повороте не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и опрокинулась.
Постравдашая самостоятельно обратилась за помощью в приемное отделение ФГБУЗ «МСЧ-57» ФМБА России.
ИСТОЧНИК KP.RU