На тёмной дороге в Тверской области насмерть сбили пешехода

17 Июль 2020 2020-07-17T11:54:05+03:00

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ДТП случилось около 23:15 вечера 16 июля возле дома №22 в Заозерном микрорайоне в городе Бологое Тверской области.

По информации региональной Госавтоинспекции, 29-летний водитель автомобиля "Форд Фиеста", наехал на 35-летнего мужчину-пешехода, который по не установленной причине находился на проезжей части темной дороги без светоотражающих элементов.

Пешеход погиб на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU