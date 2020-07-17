На тёмной дороге в Тверской области насмерть сбили пешехода
Мужчина шел без светоотражающих элементов
Пешеход погиб в результате ДТПФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП случилось около 23:15 вечера 16 июля возле дома №22 в Заозерном микрорайоне в городе Бологое Тверской области.
По информации региональной Госавтоинспекции, 29-летний водитель автомобиля "Форд Фиеста", наехал на 35-летнего мужчину-пешехода, который по не установленной причине находился на проезжей части темной дороги без светоотражающих элементов.
Пешеход погиб на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU