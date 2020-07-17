411 человек продолжают оставаться в изоляции из-за коронавируса в Тверской области

17 Июль 2020 2020-07-17T11:02:47+03:00

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По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавируса. Всего, по данным на 17 июля, инфекция выявлена у 4211 человек.

С начала пандемии из больниц выписаны 3689 человек (+69 за сутки).

В настоящее время 411 (-45 за минувшие сутки) заражённых остаются под наблюдением медиков. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.

111 (+4за минувшие сутки) человек скончались от коронавируса. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в стране, по данным на 17 июля, подтверждено 6 406 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU