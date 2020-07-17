30 лет назад Твери и Тверской области вернули исторические названия

17 Июль 2020 2020-07-17T09:55:42+03:00

С этой датой жителей региона поздравил губернатор

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Прошло 30 лет как городу Калинину и Калининской области вернули вернули исторические истинные названия – Тверь и Тверская область. Соответствующие указы Председатель Верховного Совета РСФСР подписал 17 июля 1990 года.

Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Верхневолжья с 30-летием возвращения исторических названий.

- Это событие, произошедшее по инициативе жителей, стало символом неразрывности истории тверской земли, общего стремления граждан развивать свой край на основе многовековых традиций и ценностей, – говорится в поздравлении Игоря Рудени.

Губернатор подчеркнул, что он вместе со всеми жителями испытывает гордость за тверской край с его богатой историей.

ИСТОЧНИК KP.RU