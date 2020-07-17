В Твери росгвардейцы задержали магазинного вора

Росгвардейцы задержали магазинного вора Фото: Олег ЗОЛОТО

В Твери сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли кражу из магазина. Сигнал поступил из торговой точки на Октябрьском проспекте.

На место выехал наряд вневедомственной охраны. По прибытии экипажем группы задержания было установлено, что молодой человек взял в торговом зале мужские брюки и пытался покинуть магазин без оплаты товара.

Злоумышленника задержали. Им оказался 33-летний ранее судимый местный житель.

Ущерб составил 1599 рублей.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.