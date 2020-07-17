Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Бывшего сотрудника исправительной колонии Тверской области будут судить за взятку

Расследование уголовного дела завершено
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
КомментироватьОставить комментарий
Бывшего сотрудника колонии будут судить за взятку

Бывшего сотрудника колонии будут судить за взятку

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ИК-1 УФСИН России по Тверской области. Его обвиняют в получении взятки по ч. 3 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным областными УФСБ и УФСИН России.

Следствием установлено, что сотрудник колонии обратился к осужденным с предложением передать им сотовые телефоны за денежное вознаграждение. В январе 2020 года один из осужденных получил в пользование сотовый телефон, после чего перевел на счет электронного кошелька сотрудника колонии 8000 рублей. Обвиняемый предложил осужденному пронести на территорию колонии еще четыре телефона.

22 марта сотрудник колонии был задержан с поличным в момент передачи ему взятки в виде денежных средств в размере 10 тысяч рублей и муляжа денежных средств в размере 20 тысяч рублей.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Криминал