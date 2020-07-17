Бывшего сотрудника исправительной колонии Тверской области будут судить за взятку

Бывшего сотрудника колонии будут судить за взятку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ИК-1 УФСИН России по Тверской области. Его обвиняют в получении взятки по ч. 3 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным областными УФСБ и УФСИН России.

Следствием установлено, что сотрудник колонии обратился к осужденным с предложением передать им сотовые телефоны за денежное вознаграждение. В январе 2020 года один из осужденных получил в пользование сотовый телефон, после чего перевел на счет электронного кошелька сотрудника колонии 8000 рублей. Обвиняемый предложил осужденному пронести на территорию колонии еще четыре телефона.

22 марта сотрудник колонии был задержан с поличным в момент передачи ему взятки в виде денежных средств в размере 10 тысяч рублей и муляжа денежных средств в размере 20 тысяч рублей.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.