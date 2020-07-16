На пешеходном переходе в Твери женщина на иномарке сбила бабушку с внучкой
Обе пострадавшие получили серьезные травмы
Бабушка и внучка оказались под колесами иномарки в ТвериФото: Мария ЛЕНЦ
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Авария произошла вечером, 16 июля, в районе дома №8 по улице Благоева в Твери.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 32-летняя женщина, управляя автомобилем "Фольксваген Поло", наехала на пешеходов - 50-летнюю женину и 7-летнюю девочку. Бабушка с внучкой переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
С ушибами, сотрясениями и ссадинами пострадавшие пешеходы доставлены в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU