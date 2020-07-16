2020-07-16T22:30:25+03:00
Происшествия

На пешеходном переходе в Твери женщина на иномарке сбила бабушку с внучкой

Обе пострадавшие получили серьезные травмы
Ольга ТРОФИМОВА
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Бабушка и внучка оказались под колесами иномарки в ТвериБабушка и внучка оказались под колесами иномарки в ТвериФото: Мария ЛЕНЦ
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Авария произошла вечером, 16 июля, в районе дома №8 по улице Благоева в Твери.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 32-летняя женщина, управляя автомобилем "Фольксваген Поло", наехала на пешеходов - 50-летнюю женину и 7-летнюю девочку. Бабушка с внучкой переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

С ушибами, сотрясениями и ссадинами пострадавшие пешеходы доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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