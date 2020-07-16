На пешеходном переходе в Твери женщина на иномарке сбила бабушку с внучкой

16 Июль 2020 2020-07-16T22:30:25+03:00

Бабушка и внучка оказались под колесами иномарки в Твери Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Авария произошла вечером, 16 июля, в районе дома №8 по улице Благоева в Твери.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 32-летняя женщина, управляя автомобилем "Фольксваген Поло", наехала на пешеходов - 50-летнюю женину и 7-летнюю девочку. Бабушка с внучкой переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

С ушибами, сотрясениями и ссадинами пострадавшие пешеходы доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU