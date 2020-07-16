2020-07-16T19:26:18+03:00
Происшествия

В Твери почти вдвое снизилось количество наркопреступлений

В полиции рассказали о полугодовых итогах борьбы с незаконным оборотом наркотиков
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по городу Твери Дмитрий Белоусов.Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по городу Твери Дмитрий Белоусов.Фото: Виктория ТУШКОВА
Изменить размер текста:

За первое полугодие в Твери зарегистрировано 271 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество таких преступлений снизилось на 48,9%.

Такой статистикой поделился начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по городу Твери Дмитрий Белоусов на пресс-конференции, посвящённой вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

- К уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, за шесть месяцев привлечены 75 человек, причём 70 из них проходили по тяжким и особо тяжким статьям. За аналогичный период прошлого года таковых было 68, - рассказал Дмитрий Белоусов. - Из незаконного оборота в этом году было изъято 6 килограммов 492 грамма запрещённых веществ.

Дмитрий Белоусов также отметил, что обстановка с наркопреступностью в городе остаётся напряжённой. На снижение общего количества выявленных наркопреступлений в этом году повлияло, в частности, то, что недавно произошли изменения в официальной квалификации дополнительных эпизодов преступной деятельности. Так, если один и тот же человек неоднократно сбывал запрещённое зелье бесконтактным способом (через тайники-«закладки»), это квалифицируется как одно длящееся преступление. Раньше же все эпизоды входили в статистику как отдельные случаи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На пешеходном переходе в Твери женщина на иномарке сбила бабушку с внучкой
В Твери почти вдвое снизилось количество наркопреступлений
Ушёл из жизни Владимир Бобков - Почётный гражданин Тверской области
Дорогие щи: в Тверской области выросли в цене капуста и морковь
В Твери в день рождения Дома поэзии пройдет Дементьев Фест
С начала года на водоёмах Тверской области утонули тринадцать человек
Более 2000 детей 16-18 лет получили региональную поддержку в Тверской области
За полгода в Твери построили 17 жилых домов
Вопрос об установке памятника поэту Андрею Дементьеву решат депутаты гордумы Твери
В Твери мужчина попался на краже курток из магазина
Жители Тверской области стали реже умирать
Выпускники Тверской области сдают ЕГЭ по обществознанию и химии
На пяти улицах Твери положили новый асфальт
Систему оповещения населения проверят в Тверской области
Житель Тверской области на 10 лет осужден за сбыт наркотиков
В Твери организованы поиски 16-летней Ольги Горюновой
Пожилая женщина попала под машину на улице Софьи Перовской в Твери
Два автомобиля столкнулись на Сахаровском шоссе в Твери
Фургон загорелся во время движения на набережной в Твери
Новые случаи коронавируса выявили в Твери 16 июля
Дачный дом и гараж жительницы соседнего региона обокрали в Тверской области
Подозрительными арбузами и дынями торговали на рынке в Тверской области
В Тверской области водитель, пытаясь припарковаться, сбил женщину
Житель Тверской области воровал украшения и деньги у доверчивых женщин
В Тверской области после коронавируса выписаны 3620 человек
Под Ржевом в Тверской области нашли 183 бутылки с зажигательной смесью
В конце июля в Твери начнутся съемки сериала с Константином Хабенским в главной роли
В ДТП на М-10 в Тверской области пострадала женщина