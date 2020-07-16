В Твери почти вдвое снизилось количество наркопреступлений

16 Июль 2020 2020-07-16T19:26:18+03:00

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За первое полугодие в Твери зарегистрировано 271 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество таких преступлений снизилось на 48,9%.

Такой статистикой поделился начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по городу Твери Дмитрий Белоусов на пресс-конференции, посвящённой вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

- К уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, за шесть месяцев привлечены 75 человек, причём 70 из них проходили по тяжким и особо тяжким статьям. За аналогичный период прошлого года таковых было 68, - рассказал Дмитрий Белоусов. - Из незаконного оборота в этом году было изъято 6 килограммов 492 грамма запрещённых веществ.

Дмитрий Белоусов также отметил, что обстановка с наркопреступностью в городе остаётся напряжённой. На снижение общего количества выявленных наркопреступлений в этом году повлияло, в частности, то, что недавно произошли изменения в официальной квалификации дополнительных эпизодов преступной деятельности. Так, если один и тот же человек неоднократно сбывал запрещённое зелье бесконтактным способом (через тайники-«закладки»), это квалифицируется как одно длящееся преступление. Раньше же все эпизоды входили в статистику как отдельные случаи.

ИСТОЧНИК KP.RU