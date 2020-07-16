Ушёл из жизни Владимир Бобков - Почётный гражданин Тверской области

16 Июль 2020 2020-07-16T19:18:44+03:00

Человек ушёл, память о нем останется. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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Почетный гражданин Тверской области Владимир Бобков скончался на 80-м году жизни. Этот человек прошел путь от рабочего до большого руководителя.

С 1987 по 1991 год Владимир Константинович был директором совхоза «Зареченский». В 90-е годы возглавлял администрации Бежецка и Бежецкого района, был первым заместителем главы администрации Тверской области, курировал вопросы агропромышленного комплекса. Уон был одним из тех, кто создавал специальный фонд поддержки фермеров и малых предприятий по переработке сельхозпродукции региона. Возглавлял ООО «Межрегионгаз», а затем ООО «Тверьрегионгаз».

Соболезнования родным Владимира Бобкова выразил губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что вся жизнь Владимира Константиновича была связана с Верхневолжьем.

- Тверская земля многим обязана его профессионализму и таланту руководителя, – говорится в соболезновании родным и близким Владимира Бобкова от Игоря Рудени.

ИСТОЧНИК KP.RU