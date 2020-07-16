2020-07-16T19:18:44+03:00
Общество

Ушёл из жизни Владимир Бобков - Почётный гражданин Тверской области

Губернатор выразил соболезнования родным умершего
Алексей АНДРЕЕВ
Поделиться:
Человек ушёл, память о нем останется.Человек ушёл, память о нем останется.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Почетный гражданин Тверской области Владимир Бобков скончался на 80-м году жизни. Этот человек прошел путь от рабочего до большого руководителя.

С 1987 по 1991 год Владимир Константинович был директором совхоза «Зареченский». В 90-е годы возглавлял администрации Бежецка и Бежецкого района, был первым заместителем главы администрации Тверской области, курировал вопросы агропромышленного комплекса. Уон был одним из тех, кто создавал специальный фонд поддержки фермеров и малых предприятий по переработке сельхозпродукции региона. Возглавлял ООО «Межрегионгаз», а затем ООО «Тверьрегионгаз».

Соболезнования родным Владимира Бобкова выразил губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что вся жизнь Владимира Константиновича была связана с Верхневолжьем.

- Тверская земля многим обязана его профессионализму и таланту руководителя, – говорится в соболезновании родным и близким Владимира Бобкова от Игоря Рудени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На пешеходном переходе в Твери женщина на иномарке сбила бабушку с внучкой
В Твери почти вдвое снизилось количество наркопреступлений
Ушёл из жизни Владимир Бобков - Почётный гражданин Тверской области
Дорогие щи: в Тверской области выросли в цене капуста и морковь
В Твери в день рождения Дома поэзии пройдет Дементьев Фест
С начала года на водоёмах Тверской области утонули тринадцать человек
Более 2000 детей 16-18 лет получили региональную поддержку в Тверской области
За полгода в Твери построили 17 жилых домов
Вопрос об установке памятника поэту Андрею Дементьеву решат депутаты гордумы Твери
В Твери мужчина попался на краже курток из магазина
Жители Тверской области стали реже умирать
Выпускники Тверской области сдают ЕГЭ по обществознанию и химии
На пяти улицах Твери положили новый асфальт
Систему оповещения населения проверят в Тверской области
Житель Тверской области на 10 лет осужден за сбыт наркотиков
В Твери организованы поиски 16-летней Ольги Горюновой
Пожилая женщина попала под машину на улице Софьи Перовской в Твери
Два автомобиля столкнулись на Сахаровском шоссе в Твери
Фургон загорелся во время движения на набережной в Твери
Новые случаи коронавируса выявили в Твери 16 июля
Дачный дом и гараж жительницы соседнего региона обокрали в Тверской области
Подозрительными арбузами и дынями торговали на рынке в Тверской области
В Тверской области водитель, пытаясь припарковаться, сбил женщину
Житель Тверской области воровал украшения и деньги у доверчивых женщин
В Тверской области после коронавируса выписаны 3620 человек
Под Ржевом в Тверской области нашли 183 бутылки с зажигательной смесью
В конце июля в Твери начнутся съемки сериала с Константином Хабенским в главной роли
В ДТП на М-10 в Тверской области пострадала женщина