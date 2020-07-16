2020-07-16T18:24:34+03:00
Экономика

Дорогие щи: в Тверской области выросли в цене капуста и морковь

Тверьстат отчитался об итогах еженедельного мониторинга цен на продукты
Виктория ТУШКОВА
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Поди накопи теперь на щи да кашу!Поди накопи теперь на щи да кашу!Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Щи становятся недёшевы: за последнюю отчётную неделю в Тверской области больше всего подорожали капуста и морковь. Белокочанная прибавила в цене сразу 5,8%, за кило капусты просят в среднем 26 рублей 76 копеек. Морковка подорожала на 4%. Килограмм стоит в магазинах региона порядка 37,5 рублей.

Растёт цена на яблоки (+3,4%), макароны (+3%), маргарин (+2,4%), чёрный байховый чай (+2%) и конфеты в шоколадной глазури (+1,8%).

Кое-что дешевеет. Больше всего - репчатый лук (-7,1%) и картофель (-5,8%). За килограмм картошки сегодня в среднем придётся отдать около 36 рублей, а за кило лука - почти 33 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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