Дорогие щи: в Тверской области выросли в цене капуста и морковь
Щи становятся недёшевы: за последнюю отчётную неделю в Тверской области больше всего подорожали капуста и морковь. Белокочанная прибавила в цене сразу 5,8%, за кило капусты просят в среднем 26 рублей 76 копеек. Морковка подорожала на 4%. Килограмм стоит в магазинах региона порядка 37,5 рублей.
Растёт цена на яблоки (+3,4%), макароны (+3%), маргарин (+2,4%), чёрный байховый чай (+2%) и конфеты в шоколадной глазури (+1,8%).
Кое-что дешевеет. Больше всего - репчатый лук (-7,1%) и картофель (-5,8%). За килограмм картошки сегодня в среднем придётся отдать около 36 рублей, а за кило лука - почти 33 рубля.
ИСТОЧНИК KP.RU