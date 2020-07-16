Более 2000 детей 16-18 лет получили региональную поддержку в Тверской области

16 Июль 2020 2020-07-16T17:33:53+03:00

Всего на сегодняшний день поступило 5830 заявлений на оказание этой меры поддержки

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В Тверской области продолжают оказывать поддержку семьям с детьми. Так, единовременную региональную выплату перечислили уже на 2034 ребенка 16-18 лет. Об этом сообщает областное правительство.

Эта мера поддержки в связи с пандемией введена в регионе по инициативе губернатора Игоря Рудени.

Общая сумма выплаченных средств семьям с детьми 16-18 лет составила на сегодня 3,6 млн рублей. В областном правительстве принято решение повторить эти выплаты. Тверская область – один из немногих субъектов страны, где оказывается такая поддержка.

Всего она предусмотрена для более 30 тысяч детей в возрасте от 16-18 лет.

3000 рублей предоставляется на каждого ребенка из семьи, воспитывающей одного или двух детей, а также на 18-летнего гражданина. 5000 рублей – на каждого ребенка из многодетной семьи.

На сегодня в регионе подано уже 5830 заявлений на предоставление этих выплат.

Также в Верхневолжье назначены ежемесячные выплаты в размере 5699 рублей на 8771 ребенка в возрасте 3-7 лет. Эта дополнительная мера поддержки для семей с детьми установлена на федеральном уровне Указом Президента России Владимира Путина.

Эта выплата положена семьям, где размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Тверской области за второй квартал 2019 года. Это 10979,60 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU