2020-07-16T16:51:04+03:00
Общество

За полгода в Твери построили 17 жилых домов

Всего в регионе ввели в эксплуатацию 223, 3 тысячи квадратных метров жилья
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
С начала года 17 жилых домов построено в ТвериС начала года 17 жилых домов построено в ТвериФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Тверской области за шесть месяцев 2020 года введено в эксплуатацию более 223,3 тыс. кв. метров жилья. Строительство ведется по национальному проекту "Жильё и городская среда".

По мнению губернатора Игоря Рудени, жилищное строительство - это не только развитие региональной экономики, но и решение вопроса по улучшению демографической ситуации.

С начала года 17 жилых домов построено в Твери. Это самый высокий показатель по области. Строят жильё и в Торжке, деревнях Батино, Брусилово, Кривцово, Палкино, Черногубово и посёлке Заволжский Калининского района, деревне Мокшино Конаковского района.

Всего в 2020 году планируется ввести 724 тыс. кв. м жилья. Около 250 тыс. кв. м составят многоквартирные дома, еще порядка 500 тыс. кв. м – индивидуальное строительство.

До 2024 года включительно по нацпроекту "Жилье и городская среда" показатели сданного жилья планируют увеличить до 4,5 млн кв. метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дорогие щи: в Тверской области выросли в цене капуста и морковь
В Твери в день рождения Дома поэзии пройдет Дементьев Фест
С начала года на водоёмах Тверской области утонули тринадцать человек
Более 2000 детей 16-18 лет получили региональную поддержку в Тверской области
За полгода в Твери построили 17 жилых домов
Вопрос об установке памятника поэту Андрею Дементьеву решат депутаты гордумы Твери
В Твери мужчина попался на краже курток из магазина
Жители Тверской области стали реже умирать
Выпускники Тверской области сдают ЕГЭ по обществознанию и химии
На пяти улицах Твери положили новый асфальт
Систему оповещения населения проверят в Тверской области
Житель Тверской области на 10 лет осужден за сбыт наркотиков
В Твери организованы поиски 16-летней Ольги Горюновой
Пожилая женщина попала под машину на улице Софьи Перовской в Твери
Два автомобиля столкнулись на Сахаровском шоссе в Твери
Фургон загорелся во время движения на набережной в Твери
Новые случаи коронавируса выявили в Твери 16 июля
Дачный дом и гараж жительницы соседнего региона обокрали в Тверской области
Подозрительными арбузами и дынями торговали на рынке в Тверской области
В Тверской области водитель, пытаясь припарковаться, сбил женщину
Житель Тверской области воровал украшения и деньги у доверчивых женщин
В Тверской области после коронавируса выписаны 3620 человек
Под Ржевом в Тверской области нашли 183 бутылки с зажигательной смесью
В конце июля в Твери начнутся съемки сериала с Константином Хабенским в главной роли
В ДТП на М-10 в Тверской области пострадала женщина