За полгода в Твери построили 17 жилых домов

16 Июль 2020 2020-07-16T16:51:04+03:00

С начала года 17 жилых домов построено в Твери Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего в регионе ввели в эксплуатацию 223, 3 тысячи квадратных метров жилья

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В Тверской области за шесть месяцев 2020 года введено в эксплуатацию более 223,3 тыс. кв. метров жилья. Строительство ведется по национальному проекту "Жильё и городская среда".

По мнению губернатора Игоря Рудени, жилищное строительство - это не только развитие региональной экономики, но и решение вопроса по улучшению демографической ситуации.

С начала года 17 жилых домов построено в Твери. Это самый высокий показатель по области. Строят жильё и в Торжке, деревнях Батино, Брусилово, Кривцово, Палкино, Черногубово и посёлке Заволжский Калининского района, деревне Мокшино Конаковского района.

Всего в 2020 году планируется ввести 724 тыс. кв. м жилья. Около 250 тыс. кв. м составят многоквартирные дома, еще порядка 500 тыс. кв. м – индивидуальное строительство.

До 2024 года включительно по нацпроекту "Жилье и городская среда" показатели сданного жилья планируют увеличить до 4,5 млн кв. метров.

ИСТОЧНИК KP.RU