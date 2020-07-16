В Твери мужчина попался на краже курток из магазина

16 Июль 2020 2020-07-16T15:57:09+03:00

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В дежурную часть УМВД России по городу Твери обратился сотрудник магазина спортивной одежды, расположенного в торговом центре на проспекте Калинина и сообщил, что из торгового зала неизвестный украл четыре куртки. Ущерб составил более 30 000 рублей.

Злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения. В ходе розыска личность подозреваемого была установлена. Им оказался неработающий 48-летний житель Липецкой области. В полиции мужчина сознался в содеянном, то товар не вернул.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU