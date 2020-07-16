В Твери мужчина попался на краже курток из магазина
В дежурную часть УМВД России по городу Твери обратился сотрудник магазина спортивной одежды, расположенного в торговом центре на проспекте Калинина и сообщил, что из торгового зала неизвестный украл четыре куртки. Ущерб составил более 30 000 рублей.
Злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения. В ходе розыска личность подозреваемого была установлена. Им оказался неработающий 48-летний житель Липецкой области. В полиции мужчина сознался в содеянном, то товар не вернул.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU