Жители Тверской области стали реже умирать

16 Июль 2020 2020-07-16T15:47:02+03:00

За пять месяцев 2020 года в Тверской области умерли 8848 человек. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но и рождаемость в регионе тоже снизилась

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С января по май 2020 года в Тверской области умерло на 134 человека меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика естественного движения населения, публикованная Тверьстатом.

За пять месяцев 2020-го в регионе умерли 8848 человек (в пошлом году – 8982 человек).

Рождаться новые люди тоже стали реже: с января по май 2020 года на свет появились 4006 младенцев, а в пошлом году за это же время – 4410.

Снизилась также статистика браков и разводов. За пять месяцев этого года в регионе образовалось 1807 новых семей (на 10 меньше, чем год назад). Распалось за этот период 1485 браков (на 152 меньше, чем с января по май 2019-го).

ИСТОЧНИК KP.RU