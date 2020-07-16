Выпускники Тверской области сдают ЕГЭ по обществознанию и химии

16 Июль 2020 2020-07-16T15:45:57+03:00

Все результаты ЕГЭ объявят до 3 августа Фото: Виктория ТУШКОВА

В пунктах проведения экзаменов соблюдаются все меры безопасности

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16 июля 2630 выпускников Тверской области сдают единый государственный экзамен по обществознанию, еще 760 человек - по химии.

По поручению губернатора Игоря Рудени в пунктах проведения экзаменационных испытаний организовано строгое соблюдение санитарных норм и рекомендаций Роспотребнадзора, обеспечение безопасности участников и организаторов ЕГЭ, людей, занятых в работе предметных и конфликтных комиссий.

Участники ЕГЭ обеспечены защитными масками, перчатками, антисептиками, на входе провдится термометрия, при рассадке соблюдается дистанция не менее 1,5 метров. Проводится дезинфекция помещений.

Напомним, очный этап сдачи ЕГЭ стартовал 3 июля и продлится по 25 июля.

Первые результаты единого госэкзамена станут известны уже завтра, 17 июля. В этот день будут объявлены итоги ЕГЭ по литературе, географии, информатике и ИКТ.

ИСТОЧНИК KP.RU