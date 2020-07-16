Выпускники Тверской области сдают ЕГЭ по обществознанию и химии
16 июля 2630 выпускников Тверской области сдают единый государственный экзамен по обществознанию, еще 760 человек - по химии.
По поручению губернатора Игоря Рудени в пунктах проведения экзаменационных испытаний организовано строгое соблюдение санитарных норм и рекомендаций Роспотребнадзора, обеспечение безопасности участников и организаторов ЕГЭ, людей, занятых в работе предметных и конфликтных комиссий.
Участники ЕГЭ обеспечены защитными масками, перчатками, антисептиками, на входе провдится термометрия, при рассадке соблюдается дистанция не менее 1,5 метров. Проводится дезинфекция помещений.
Напомним, очный этап сдачи ЕГЭ стартовал 3 июля и продлится по 25 июля.
Первые результаты единого госэкзамена станут известны уже завтра, 17 июля. В этот день будут объявлены итоги ЕГЭ по литературе, географии, информатике и ИКТ.
ИСТОЧНИК KP.RU