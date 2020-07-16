На пяти улицах Твери положили новый асфальт

16 Июль 2020 2020-07-16T15:31:58+03:00

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В Твери подрядчики - ЗАО "АБЗ-Дорстрой" и АО "Экодор" - продолжают ремонт городских дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

По плану в этом году необходимо отремонтировать 46 улиц общей протяжённостью более 61,5 км. Асфальтирование пяти объектов уже завершено. Это продолжение улицы Хрустальной в сторону ТЭЦ-3, дорога на посёлок 1 мая, Сахаровское шоссе, Волжский проезд и улица Коминтерна.

- На сегодняшний день работы ведутся на 18 объектах, - рассказывает заместитель главы администрации Твери Денис Черных. - На трёх объектах - улицах Кольцевой, Маяковского и Шишкова – завершается укладка верхнего слоя асфальтового покрытия. На улицах Тельмана и 26 июня проведены работы по замене водопропускных труб, на остальных объектах ведутся работы по замене бортового камня и пешеходных ограждений, фрезерованию старого покрытия, укладке нового асфальта и ремонту тротуаров.

- Главные задачи при проведении ремонтной кампании - соблюдение графика работ и обеспечение контроля качества, - отметил губернатор Игорь Руденя. - Для ремонта тверских дорог должны использоваться новые технологии и материалы, обеспечивающие нормативное состояние в течение гарантийного срока эксплуатации дороги - от 5 до 8 лет.

Все объекты должны быть сданы не позднее 30 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU