Систему оповещения населения проверят в Тверской области

16 Июль 2020 2020-07-16T15:10:28+03:00

Граждан просят не предпринимать никаких действий по сигналу

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Техническая проверка системы оповещения состоится в Тверской области 20 и 21 июля.

С 7:00 до 8:00 утра по каналам сети цифрового телевидения в регионе будете передаваться информационное сообщение.

ГУ МЧС России по Тверской области просит граждан не предпринимать никаких действий по сигналу, соблюдать спокойствие и порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU