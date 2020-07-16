Систему оповещения населения проверят в Тверской области
Граждан просят не предпринимать никаких действий по сигналу
В Тверской области проверят систему оповещенияФото: Василий ХОДАРЕВ
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Техническая проверка системы оповещения состоится в Тверской области 20 и 21 июля.
С 7:00 до 8:00 утра по каналам сети цифрового телевидения в регионе будете передаваться информационное сообщение.
ГУ МЧС России по Тверской области просит граждан не предпринимать никаких действий по сигналу, соблюдать спокойствие и порядок.
ИСТОЧНИК KP.RU