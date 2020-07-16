2020-07-16T14:59:20+03:00
Происшествия

Житель Тверской области на 10 лет осужден за сбыт наркотиков

Деятельность преступной группы была пресечена региональным УФСБ России
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Житель Торжка получил 10 лет колонии Фото: архив "КП"Житель Торжка получил 10 лет колонии Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

УФСБ России по Тверской области в мае 2019 года была пресечена деятельность преступной группы, которая по межрегиональным каналам организовала поставку наркотических веществ синтетического происхождения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий с поличным во Ржеве были задержаны двое жителей Тверской области.

Из незаконного оборота изъято 146 г наркотического средства, предназначенного для сбыта на территории региона.

13 июля Ржевский городской суд признал виновным в совершении указанного преступления 53-летнего жителя Торжка. Мужчина получил 10 лет колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Систему оповещения населения проверят в Тверской области
Житель Тверской области на 10 лет осужден за сбыт наркотиков
В Твери организованы поиски 16-летней Ольги Горюновой
Пожилая женщина попала под машину на улице Софьи Перовской в Твери
Два автомобиля столкнулись на Сахаровском шоссе в Твери
Фургон загорелся во время движения на набережной в Твери
Новые случаи коронавируса выявили в Твери 16 июля
Дачный дом и гараж жительницы соседнего региона обокрали в Тверской области
Подозрительными арбузами и дынями торговали на рынке в Тверской области
В Тверской области водитель, пытаясь припарковаться, сбил женщину
Житель Тверской области воровал украшения и деньги у доверчивых женщин
В Тверской области после коронавируса выписаны 3620 человек
Под Ржевом в Тверской области нашли 183 бутылки с зажигательной смесью
В конце июля в Твери начнутся съемки сериала с Константином Хабенским в главной роли
В ДТП на М-10 в Тверской области пострадала женщина