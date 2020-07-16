Житель Тверской области на 10 лет осужден за сбыт наркотиков

16 Июль 2020 2020-07-16T14:59:20+03:00

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УФСБ России по Тверской области в мае 2019 года была пресечена деятельность преступной группы, которая по межрегиональным каналам организовала поставку наркотических веществ синтетического происхождения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий с поличным во Ржеве были задержаны двое жителей Тверской области.

Из незаконного оборота изъято 146 г наркотического средства, предназначенного для сбыта на территории региона.

13 июля Ржевский городской суд признал виновным в совершении указанного преступления 53-летнего жителя Торжка. Мужчина получил 10 лет колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU