16 Июль 2020 2020-07-16T13:56:29+03:00

Ольга Горюнова ушла из дома 10 июля Фото: СУ СК РФ по Тверской области

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В Твери организованы поиски 16-летней Ольги Горюновой. 10 июля девушка из дома и до сих пор не вернулась.

Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области по факту исчезновения несовершеннолетней местной жительницы проводится доследственная проверка.

Следователем осуществлен выезд по месту последнего пребывания девушки. Каких-либо следов или предметов совершения противоправных действий в отношении пропавшей не обнаружено. Опрошены родственники пропавшей.

- В ходе проверки установлено, что девушка покинула место жительства с дорожной сумкой и личными вещами. По предварительным данным, она может находиться в Москве. Ранее несовершеннолетняя неоднократно совершала самовольные уходы из дома, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Всех, кому известно о местонахождении пропавшей, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU