2020-07-16T13:41:07+03:00
Происшествия

Пожилая женщина попала под машину на улице Софьи Перовской в Твери

Пострадавшая доставлена в больницу
Ольга ТРОФИМОВА
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Пострадавшая госпитализированаПострадавшая госпитализированаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария произошла днем 16 июля в районе дома №9 по улице Софьи Перовской в Твери.

По информации УГИБДД России по Тверской области, 67-летний водитель, управляя автомобилем "Митсубиши Лансер", наехал на 70-летнюю пенсионерку. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

С травмами пострадавшую госпитализировали в городскую больницу №4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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