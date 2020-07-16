Пожилая женщина попала под машину на улице Софьи Перовской в Твери
Пострадавшая доставлена в больницу
Пострадавшая госпитализированаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария произошла днем 16 июля в районе дома №9 по улице Софьи Перовской в Твери.
По информации УГИБДД России по Тверской области, 67-летний водитель, управляя автомобилем "Митсубиши Лансер", наехал на 70-летнюю пенсионерку. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
С травмами пострадавшую госпитализировали в городскую больницу №4.
ИСТОЧНИК KP.RU