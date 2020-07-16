Два автомобиля столкнулись на Сахаровском шоссе в Твери
Есть пострадавший
В ДТП пострадал водитель иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 16 июля, на Сахаровском шоссе в Твери.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, два автомобиля столкнулись из-за того, что 39-летний водитель атомобиля "Газель" не предоставил преимущество приезда 33-летнему водителю автомобиля "Хендай Акцент".
В результате ДТП пострадал водитель иномарки. У него травмирована голова и сломана рука.
ИСТОЧНИК KP.RU