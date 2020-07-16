2020-07-16T13:23:50+03:00
Происшествия

Два автомобиля столкнулись на Сахаровском шоссе в Твери

Есть пострадавший
Ольга ТРОФИМОВА
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В ДТП пострадал водитель иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской областиВ ДТП пострадал водитель иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 16 июля, на Сахаровском шоссе в Твери.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, два автомобиля столкнулись из-за того, что 39-летний водитель атомобиля "Газель" не предоставил преимущество приезда 33-летнему водителю автомобиля "Хендай Акцент".

В результате ДТП пострадал водитель иномарки. У него травмирована голова и сломана рука.

ИСТОЧНИК KP.RU

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