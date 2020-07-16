Фургон загорелся во время движения на набережной в Твери
Обошлось без пострадавших
Обошлось без пострадавших Фото: vk.com/"Подслушано у водителей.Тверь"/Тагир Надоршин
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ЧП произошло утром, 16 июля, на набережной Афанасия Никитина в Твери. О происшествии рассказали очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.
Автомобиль "Валдай" с фургоном загорелся прямо во время движения. По- видимому, возгорание произошло в моторном отсеке.
На место выезжали два отделения пожарно-спасательной части №3. Автомобиль оперативно потушили.
Пострадавших нет.
Автомобиль оперативно потушили Фото: vk.com/"Подслушано у водителей.Тверь"/Тагир Надоршин
ИСТОЧНИК KP.RU