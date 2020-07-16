Фургон загорелся во время движения на набережной в Твери

16 Июль 2020 2020-07-16T13:09:07+03:00

Обошлось без пострадавших Фото: vk.com/"Подслушано у водителей.Тверь"/Тагир Надоршин

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ЧП произошло утром, 16 июля, на набережной Афанасия Никитина в Твери. О происшествии рассказали очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.

Автомобиль "Валдай" с фургоном загорелся прямо во время движения. По- видимому, возгорание произошло в моторном отсеке.

На место выезжали два отделения пожарно-спасательной части №3. Автомобиль оперативно потушили.

Пострадавших нет.

Автомобиль оперативно потушили Фото: vk.com/"Подслушано у водителей.Тверь"/Тагир Надоршин

ИСТОЧНИК KP.RU