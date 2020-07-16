2020-07-16T13:09:07+03:00
Происшествия

Фургон загорелся во время движения на набережной в Твери

Обошлось без пострадавших
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Обошлось без пострадавших Фото: vk.com/"Подслушано у водителей.Тверь"/Тагир НадоршинОбошлось без пострадавших Фото: vk.com/"Подслушано у водителей.Тверь"/Тагир Надоршин
Изменить размер текста:

ЧП произошло утром, 16 июля, на набережной Афанасия Никитина в Твери. О происшествии рассказали очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.

Автомобиль "Валдай" с фургоном загорелся прямо во время движения. По- видимому, возгорание произошло в моторном отсеке.

На место выезжали два отделения пожарно-спасательной части №3. Автомобиль оперативно потушили.

Пострадавших нет.

Автомобиль оперативно потушили Фото: vk.com/"Подслушано у водителей.Тверь"/Тагир Надоршин

Автомобиль оперативно потушили Фото: vk.com/"Подслушано у водителей.Тверь"/Тагир Надоршин

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Систему оповещения населения проверят в Тверской области
Житель Тверской области на 10 лет осужден за сбыт наркотиков
В Твери организованы поиски 16-летней Ольги Горюновой
Пожилая женщина попала под машину на улице Софьи Перовской в Твери
Два автомобиля столкнулись на Сахаровском шоссе в Твери
Фургон загорелся во время движения на набережной в Твери
Новые случаи коронавируса выявили в Твери 16 июля
Дачный дом и гараж жительницы соседнего региона обокрали в Тверской области
Подозрительными арбузами и дынями торговали на рынке в Тверской области
В Тверской области водитель, пытаясь припарковаться, сбил женщину
Житель Тверской области воровал украшения и деньги у доверчивых женщин
В Тверской области после коронавируса выписаны 3620 человек
Под Ржевом в Тверской области нашли 183 бутылки с зажигательной смесью
В конце июля в Твери начнутся съемки сериала с Константином Хабенским в главной роли
В ДТП на М-10 в Тверской области пострадала женщина