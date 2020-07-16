Новые случаи коронавируса выявили в Твери 16 июля
По данным оперативного штаба, на 16 июля 2020 в Тверской области подтверждено 30 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 10 зараженных выявили в Твери. Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4153 человек.
3620 заболевших излечились от инфекции. 107 человек умерли, 456 пациентов изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1400 (+10 за сутки)
Кимры 545
Конаковский район 365 (+1)
Лихославльский район 238
Калининский район 239.
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»