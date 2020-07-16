Новые случаи коронавируса выявили в Твери 16 июля

16 Июль 2020 2020-07-16T12:45:35+03:00

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По данным оперативного штаба, на 16 июля 2020 в Тверской области подтверждено 30 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 10 зараженных выявили в Твери. Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4153 человек.

3620 заболевших излечились от инфекции. 107 человек умерли, 456 пациентов изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1400 (+10 за сутки)

Кимры 545

Конаковский район 365 (+1)

Лихославльский район 238

Калининский район 239.

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU