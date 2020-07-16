2020-07-16T12:38:52+03:00
Происшествия

Дачный дом и гараж жительницы соседнего региона обокрали в Тверской области

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Подозреваемого в краже задержала полицияПодозреваемого в краже задержала полицияФото: Алексей БУЛАТОВ
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С заявлением о краже в полицию обратилась 35-летняя жительница соседнего региона. Женщина сообщила о пропаже имущества из её дачного дома и гаража, расположенных в Осташковском районе. Сумма ущерба составила порядка 180 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили возможных свидетелей, изъяли улики и установили, что злоумышленник путем отжатия оконной рамы проник внутрь дома и похитил варочную панель и телевизор, а из гаража забрал мотоблок с прицепом, газонокосилку и лодочный мотор.

В ходе розыска подозреваемый был установлен. Им оказался ранее судимый 29-летний безработный житель деревни Старое Село. В полиции мужчина сознался в содеянном.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража". Ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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