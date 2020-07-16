Подозрительными арбузами и дынями торговали на рынке в Тверской области

16 Июль 2020 2020-07-16T12:16:27+03:00

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Сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынке в Старице были выявлены нарушения законодательства РФ в области семеноводства и карантина растений.

В частности на прилавках были обнаружены дыни и арбузы из Узбекистана, не прошедшие полный фитосанитарный карантинный контроль.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU