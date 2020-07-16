Подозрительными арбузами и дынями торговали на рынке в Тверской области
Нарушения выявил Россельхознадзор
Продукция вызвала сомнения у специалистовФото: Юлия Лоза
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Сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынке в Старице были выявлены нарушения законодательства РФ в области семеноводства и карантина растений.
В частности на прилавках были обнаружены дыни и арбузы из Узбекистана, не прошедшие полный фитосанитарный карантинный контроль.
Виновные лица привлечены к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU