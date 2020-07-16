2020-07-16T12:16:27+03:00
Общество

Подозрительными арбузами и дынями торговали на рынке в Тверской области

Нарушения выявил Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Продукция вызвала сомнения у специалистовПродукция вызвала сомнения у специалистовФото: Юлия Лоза
Изменить размер текста:

Сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынке в Старице были выявлены нарушения законодательства РФ в области семеноводства и карантина растений.

В частности на прилавках были обнаружены дыни и арбузы из Узбекистана, не прошедшие полный фитосанитарный карантинный контроль.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Систему оповещения населения проверят в Тверской области
Житель Тверской области на 10 лет осужден за сбыт наркотиков
В Твери организованы поиски 16-летней Ольги Горюновой
Пожилая женщина попала под машину на улице Софьи Перовской в Твери
Два автомобиля столкнулись на Сахаровском шоссе в Твери
Фургон загорелся во время движения на набережной в Твери
Новые случаи коронавируса выявили в Твери 16 июля
Дачный дом и гараж жительницы соседнего региона обокрали в Тверской области
Подозрительными арбузами и дынями торговали на рынке в Тверской области
В Тверской области водитель, пытаясь припарковаться, сбил женщину
Житель Тверской области воровал украшения и деньги у доверчивых женщин
В Тверской области после коронавируса выписаны 3620 человек
Под Ржевом в Тверской области нашли 183 бутылки с зажигательной смесью
В конце июля в Твери начнутся съемки сериала с Константином Хабенским в главной роли
В ДТП на М-10 в Тверской области пострадала женщина