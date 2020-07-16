В Тверской области водитель, пытаясь припарковаться, сбил женщину
Пострадавшей оказана помощь
Женщине оказали помощь Фото: УГИБДД России по Тверской области
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ДТП произошло вечером, 15 июля, возле дома №2 на улице Радищева в Бежецке.
По информации УГИБДД России по Тверской области, 69-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения страхового полиса ОСАГО, управляя автомобилем "Лада Гранта" в процессе парковки наехал 56-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части и не собиралась ее переходить.
В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения и была доставлена в Бежецкую ЦРБ. Женщине оказали помощь и отпустили.
ИСТОЧНИК KP.RU