2020-07-16T12:12:22+03:00
Происшествия

В Тверской области водитель, пытаясь припарковаться, сбил женщину

Пострадавшей оказана помощь
Ольга ТРОФИМОВА
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Женщине оказали помощь Фото: УГИБДД России по Тверской областиЖенщине оказали помощь Фото: УГИБДД России по Тверской области
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ДТП произошло вечером, 15 июля, возле дома №2 на улице Радищева в Бежецке.

По информации УГИБДД России по Тверской области, 69-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения страхового полиса ОСАГО, управляя автомобилем "Лада Гранта" в процессе парковки наехал 56-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части и не собиралась ее переходить.

В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения и была доставлена в Бежецкую ЦРБ. Женщине оказали помощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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