Житель Тверской области воровал украшения и деньги у доверчивых женщин

16 Июль 2020 2020-07-16T11:55:04+03:00

Он брал в долг у потерпевших и пропадал

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В полицию обратилась 22-летняя жительница Твери и сообщила о хищении принадлежащих ей драгоценностей стоимостью 60 тысяч рублей.

Девушка рассказала, что весной познакомилась с 24-летним молодым человеком, с которым завязались отношения. Парень часто просил под различными предлогами деньги, и девушка беспрекословно отдавала возлюбленному запрашиваемые суммы, а через месяц после знакомства обнаружила пропажу украшений. Молодой человек отпираться не стал и пообещал все вернуть. Спустя три месяца девушка обратилась в полицию.

Выяснилось, что злоумышленник и ранее совершал аналогичные преступления. До знакомства с новой жертвой он подобным образом обманул другую женщину и украл у нее украшения стоимостью 50 тысяч рублей.

По статье "Кража" в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU