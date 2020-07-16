В Тверской области после коронавируса выписаны 3620 человек

16 Июль 2020 2020-07-16T10:57:01+03:00

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По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тверской области подтверждено 30 новых случаев коронавируса. Всего, по данным на 16 июля, инфекция выявлена у 4183 человек.

С начала пандемии из больниц выписаны 3620 человек (+76 за сутки).

В настоящее время 456 (-48 за минувшие сутки) заражённых остаются под наблюдением медиков. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.

107 человек скончались от коронавируса (+2 за минувшие сутки). Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в стране, по данным на 16 июля, подтверждено 6 428 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU