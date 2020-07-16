Под Ржевом в Тверской области нашли 183 бутылки с зажигательной смесью

16 Июль 2020 2020-07-16T09:55:16+03:00

Бутылки с зажигательной смесью нашли в Ржевском районе Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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В Ржевском районе вблизи населенного пункта Победа в ходе масштабных работ по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны специалистами-пиротехниками из Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" было обнаружено 183 бутылки с зажигательной смесью.

- Взрывоопасные предметы переданы под охрану сотрудникам полиции и будут в дальнейшем уничтожены специалистам-взрывотехникам из аварийно-спасательной службы Тверской области, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Напомним, что ранее в Оленинском районе пиротехники обнаружили более 90 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны и нашли останки семи красноармейцев.

ИСТОЧНИК KP.RU