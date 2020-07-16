В ДТП на М-10 в Тверской области пострадала женщина

16 Июль 2020 2020-07-16T09:00:08+03:00

В ДТП на М-10 пострадала женщина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла 16 июля на 273-м км автодороги М-10 в Вышневолоцком городском округе.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, на указанном участке произошло столкновение двух автомобилей "Киа Оптима" и "Форд Фокус" (задний вариант).

В результате ДТП пострадала пассажирка "Форда" - 52-летняя женщина. Угрозы жизни нет. Водители трезвые.

ИСТОЧНИК KP.RU