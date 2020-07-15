Прокуратура проверит родителей двухлетнего ребёнка, выпавшего из окна в Тверской области

15 Июль 2020 2020-07-15T19:31:24+03:00

Малыш после осмотра медиков был доставлен в Детскую областную больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Органы дадут оценку их действиям, а также работе учреждений системы профилактики безнадзорности

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Прокурор Тверской области Сергей Лежников поручил провести проверку информации о падении из окна второго этажа двухлетнего ребёнка. Напомним, ЧП произошло в Конаково, малыш после осмотра медиков был доставлен в Детскую областную больницу.

Проверкой займётся Конаковский межрайонный прокурор под контролем областной прокуратуры.

Органам предстоит выяснить, насколько справлялись со своими обязанностями родители ребёнка, а также учреждения системы профилактики безнадзорности.

Ранее доследственую проверку по данному происшествию инициировали следователи СК.

ИСТОЧНИК KP.RU