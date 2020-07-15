В Тверской области дополнительно отремонтируют еще несколько дорог
15 июля губернатор Игорь Руденя провел совещание. Обсуждалось включение новых объектов в областные программы по ремонту дорог на 2020-2021 годы.
Игорь Руденя подчеркнул – приоритетными являются магистрали к инвестиционным и туристическим объектам, а также дороги, наиболее востребованные местным населением.
Предложено включить в программу ремонта 2,4 км дороги Черничено – Станция Старица и улицу Привокзальную в районном центре. В Кувшиновском районе - 4,4 км дороги Кувшиново – Тысяцкое – Сурушино. В Андреаполе отремонтируют улицу Торопецкая.
Также обсуждалось проведение ремонта и реконструкции дорог к объектам инвестпроектов: ООО «Румелко-Агро», ООО «Коралл», «Боровлево-3», ООО «Автоваз».
С учетом дополнений в 2020 году в регионе планируется отремонтировать более 500 км дорог регионального и местного значения.
Общий объём дорожного фонда равен 11,3 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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