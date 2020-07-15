2020-07-15T19:34:21+03:00
Общество

В Тверской области дополнительно отремонтируют еще несколько дорог

Этот вопрос обсудили в областном правительстве
Алексей АНДРЕЕВ
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Всего в этом году запланирован ремонт свыше 500 км дорог в регионе. Фото: ПТОВсего в этом году запланирован ремонт свыше 500 км дорог в регионе. Фото: ПТО
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15 июля губернатор Игорь Руденя провел совещание. Обсуждалось включение новых объектов в областные программы по ремонту дорог на 2020-2021 годы.

Игорь Руденя подчеркнул – приоритетными являются магистрали к инвестиционным и туристическим объектам, а также дороги, наиболее востребованные местным населением.

Предложено включить в программу ремонта 2,4 км дороги Черничено – Станция Старица и улицу Привокзальную в районном центре. В Кувшиновском районе - 4,4 км дороги Кувшиново – Тысяцкое – Сурушино. В Андреаполе отремонтируют улицу Торопецкая.

Также обсуждалось проведение ремонта и реконструкции дорог к объектам инвестпроектов: ООО «Румелко-Агро», ООО «Коралл», «Боровлево-3», ООО «Автоваз».

С учетом дополнений в 2020 году в регионе планируется отремонтировать более 500 км дорог регионального и местного значения.

Общий объём дорожного фонда равен 11,3 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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