Пьяный мужчина в Твери угнал машину и поехал устраиваться на работу

15 Июль 2020 2020-07-15T18:43:30+03:00

Его задержали полицейские и с трудоустройством не сложилось

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Курьёзный случай произошёл в Твери: полицейские задержали мужчину, угнавшего автомобиль "Форд Фьюжн". Мужчина признался, что машина понадобилась ему, чтобы доехать до другого города, где он планировал устроиться на работу. Ко всему прочему незадачливый соискатель был пьян.

Началось всё с того, что об угоне авто заявил знакомый владелицы пропавшего "Форда", 54-летний житель Тверской области. Полицейские организовали операцию "Перехват". На автомобиль разослали ориентировки.

Вскоре машина попала в поле зрения сотрудников ДПС, которые несли службу на дороге М-10 Москва-Санкт-Петербург. За рулём "Форда" находился 26-летний житель другого региона. Он был пьян. Мужчину доставили в отделение, где он и сознался во всём. Машину вернули хозяйке.

Теперь угонщик без работы и в изоляторе. Ему "светит" лишение свободы на срок до семи лет (часть 2 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».)

ИСТОЧНИК KP.RU