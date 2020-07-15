2020-07-15T18:10:59+03:00
Общество

Аттракционы в горсаду Твери проходят техосмотр и скоро начнут работать

Качели-карусели должны получить допуск к эксплуатации
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Скоро на Тверь вновь можно будет полюбоваться с колеса обозрения.Скоро на Тверь вновь можно будет полюбоваться с колеса обозрения.Фото: Дмитрий МИТИН
Изменить размер текста:

- На сегодняшний день аттракционы в городском саду проходят техническое освидетельствование, - сообщила 15 июля радостную новость страничка тверского горсада в соцсети. Как только все качели-карусели будут проверены специалистами и получат допуск к эксплуатации, он начнут работать. Это стало возможно с очередным этапом отмены коронавирусных ограничений.

Напомним, с 15 июля в регионе вновь разрешены концерты, выставки и другие культурные мероприятия на свежем воздухе. Можно проводить массовые соревнования и матчи под открытым небом. Условие - численность участников и зрителей не должна превышать 500 человек, а зрительские места должны быть заполнены не более, чем на 50%.

Ну и, конечно, разрешено вновь запустить работу аттракционов под открытым небом, чего многие дети и взрослые ждут с нетерпением.

О том, какие ещё развлечения работают в Твери (и сколько стоят эти удовольствия), читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области водитель на иномарке съехал в кювет
Прокуратура проверит родителей двухлетнего ребёнка, выпавшего из окна в Тверской области
В Тверской области дополнительно отремонтируют еще несколько дорог
Пьяный мужчина в Твери угнал машину и поехал устраиваться на работу
Аттракционы в горсаду Твери проходят техосмотр и скоро начнут работать
Игорь Руденя в прямом эфире оценил ситуацию с коронавирусом в Тверской области
Синоптики обещают сильный дождь в восточных районах Тверской области
В Тверской области двухлетний малыш выпал из окна
В Тверской области у бардов не получится спеть вживую на известном фестивале
Житель Твери трижды незаконно отдыхал в чужом доме
В Твери выявлено семь нарушений правил дорожного движения водителями автобусов
Тверское УФАС заподозрило администрацию Кувшиново в нарушении антимонопольного законодательства
В учреждениях УФСИН Тверской области разрешили краткосрочные свидания
Житель Тверской области отправится в колонию за посадку наркосодержащих растений
В Тверской области могут снять ограничения на дорогах для лесовозов
Пожилой грибник провел ночь в лесу у костра в Тверской области
Ещё шесть человек заразились коронавирусом в Твери 15 июля
В Тверской области директора школы оштрафовали на двадцать тысяч рублей
Суд запретил сайты по продаже медицинских справок об инвалидности в Тверской области
Помощь санавиации потребовалась пациенту с вирусной пневмонией в Тверской области