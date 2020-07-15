Аттракционы в горсаду Твери проходят техосмотр и скоро начнут работать

15 Июль 2020 2020-07-15T18:10:59+03:00

Скоро на Тверь вновь можно будет полюбоваться с колеса обозрения. Фото: Дмитрий МИТИН

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- На сегодняшний день аттракционы в городском саду проходят техническое освидетельствование, - сообщила 15 июля радостную новость страничка тверского горсада в соцсети. Как только все качели-карусели будут проверены специалистами и получат допуск к эксплуатации, он начнут работать. Это стало возможно с очередным этапом отмены коронавирусных ограничений.

Напомним, с 15 июля в регионе вновь разрешены концерты, выставки и другие культурные мероприятия на свежем воздухе. Можно проводить массовые соревнования и матчи под открытым небом. Условие - численность участников и зрителей не должна превышать 500 человек, а зрительские места должны быть заполнены не более, чем на 50%.

Ну и, конечно, разрешено вновь запустить работу аттракционов под открытым небом, чего многие дети и взрослые ждут с нетерпением.

О том, какие ещё развлечения работают в Твери (и сколько стоят эти удовольствия), читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU