Игорь Руденя в прямом эфире оценил ситуацию с коронавирусом в Тверской области
15 июля губернатор Игорь Руденя в прямом эфире канала "Россия 24" дал оценку тому, какова сейчас эпидемиологическая ситуация в тверском регионе.
По словам Игоря Рудени, обстановка стабильная, в Верхневолжье в три раза снизился уровень заболеваний коронавирусом.
- Сегодня у нас 639 человек остаются в больницах. При этом у нас - 2051 единиц коечного фонда, которые были подготовлены для больных ковидом. Поэтому мы можем уверенно говорить о позитивной динамике в борьбе с пандемией, - сказал губернатор.
Глава региона также подтвердил, что в Тверской области снят еще ряд ограничений. Игорь Руденя отметил, что кинотеатры откроют 1 августа. Сейчас же идет проверка их готовности к возобновлению работы.
Отвечая на вопрос о помощи бизнесу в условиях "коронавирусных" ограничений, губернатор сообщил, что благодаря решениям президента Тверская область получила на реализацию мер поддержки 5,5 млрд рублей.
- Со стороны области реализуется ряд мер поддержки по отраслевым направлениям, - сообщил глава региона.
Игорь Руденя также подчеркнул, что сегодня в Верхневолжье функционирует 99,7% предприятий.
Телеведущая спросила губернатора и о повторной выплате семьям на детей 16-18 лет.
- Это решение было принято в связи с обращениями граждан, особенно семей, где много детей, - ответил Игорь Руденя.
Губернатор добавил, что под эти выплаты подпадают более 30 тыс. семей региона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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