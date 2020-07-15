Синоптики обещают сильный дождь в восточных районах Тверской области

15 Июль 2020 2020-07-15T16:15:02+03:00

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ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает, что ночью 16 июля в восточных районах ожидается сильный дождь.

Температура воздуха ночью +8... +13 градусов, днем +13... +18. Ветер 5-10 м/с.

МЧС обращается к жителям и гостям Верхеволжья с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности и напоминает, что управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, необходимо соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

ИСТОЧНИК KP.RU