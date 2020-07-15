В Тверской области двухлетний малыш выпал из окна

15 Июль 2020 2020-07-15T15:43:54+03:00

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ЧП произошло 15 июля в Конаково Тверской области. Двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа.

Малыша осмотрели медики, для оказания помощи ребенка отправили в Детскую областную клиническую больницу.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователем следственного отдела по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU