В Тверской области двухлетний малыш выпал из окна
Следователи проводят проверку
Ребенок выпал и окна второго этажа Фото: областной Минздрав
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ЧП произошло 15 июля в Конаково Тверской области. Двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа.
Малыша осмотрели медики, для оказания помощи ребенка отправили в Детскую областную клиническую больницу.
- С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователем следственного отдела по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU