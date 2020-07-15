Житель Твери трижды незаконно отдыхал в чужом доме

15 Июль 2020 2020-07-15T15:00:32+03:00

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Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном проникновеним в жилище против воли проживающего в нем лица.

Следствием установлено, что в период с 13 по 24 апреля 2020 года обвиняемый, с целью отдыха, трижды незаконно проникал в дом, расположенный на улице Северной в Твери.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU