2020-07-15T14:52:11+03:00
Общество

В Твери выявлено семь нарушений правил дорожного движения водителями автобусов

Профилактическое мероприятия провела Госавтоинспекция
Ольга ТРОФИМОВА
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Нарушители привлечены к ответственности Фото: УГИБДД России по Тверской областиНарушители привлечены к ответственности Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Твери в период с 14 по 15 июля Госавтоинспекция провела профилактическое мероприятие "Автобус".

Во время рейда сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Твери проверяли техническое состояние автобусов, оснащенность транспорта техническими средствами контроля, обеспечивающих непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте, наличие документов, необходимых для перевозки пассажиров, а также соблюдение правил дорожного движения.

- Особое внимание уделялось проверке тахографов, показания которых указывает на соблюдение водителем режима труда и отдыха, - отметили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки выявлено семь нарушений ПДД водителями автобусов. Нарушители привлечены к административной ответственности.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о нарушениях водителями автобусов правил дорожного движения и перевозки пассажиров. Информацию можно передать по телефонам дежурной части: "02" или "102" с мобильного телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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